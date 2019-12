Microsoft non ha team interni al livello di quelli Sony, secondo un ex Naughty Dog

Negli ultimi mesi Microsoft si è data parecchio da fare per ravvivare il catalogo di esclusive Xbox e, per farlo, ha iniziato ad acquisire numerosi team di sviluppo tra i quali troviamo Ninja Theory, Obsidian Entertainment, InXile, Undead labs, Double Fine e Compulsion Games.

Stando però alle parole di Jonathan Cooper, veterano dell'industria videoludica che ha lavorato alle animazioni di titoli come Uncharted, The Last of Us, Mass Effect e Assassin's Creed, ciò che ha fatto il colosso di Redmond negli ultimi 18 mesi non è abbastanza per fronteggiare Sony e i suoi prodotti d'eccellenza come God of War e The Last of Us Parte 2.

Rispondendo ad un utente su Twitter, Cooper sostiene infatti che:

"Nessuno degli studi acquisiti è allo stesso livello dei team interni di Sony e, per arrivare allo step successivo, c'è bisogno di supporto economico e nuovo personale dotato di grandi abilità. Preferisco questo percorso per creare studi interamente nuovi e non basarmi su qualcosa di già esistente."

Se ciò che dice lo sviluppatore fosse vero, allora lo studio più promettente tra quelli attualmente presenti tra i first party Microsoft sarebbe proprio The Initiative, studio nato dalla collaborazione di numerosi veterani dell'industria e attualmente al lavoro su un ambizioso progetto.

A proposito di team interni, vi ricordiamo che il trailer d'annuncio di Hellblade 2 sta spopolando su YouTube insieme a quello della nuova console di casa Microsoft, Xbox Series X.