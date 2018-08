Microsoft non vuole limitare la libertà creativa dei suoi nuovi studi first party

Facendo la gioia di tutti i fan di Xbox, nel corso dell'ultima edizione dell'E3 di Los Angeles, Microsoft ha annunciato di aver acquisito una serie di nuovi studi first party, tra cui troviamo Playground Games, Compulsion Games, Undead Labs, The Initiative e Ninja Theory.

Nel corso di una recente intervista concessa a GamesIndustry.biz, il nuovo leader di Microsoft Studios, Matt Booty, ha voluto sottolineare come l'acquisizione degli studi da parte del colosso di Redmond non andrà in alcun modo ad intaccare la libertà creative dei team di sviluppo.

"Abbiamo questo incastro di persone, team, idee. Ciò che non vogliamo è una situazione in cui ci troviamo con un foglio di lavoro dove necessitiamo di un platformer, un gioco con una mascotte per bambini, tre shooter, due racing game... Non voglio arrivare a questo. Penso che i contenuti di qualità arrivino quando supporti gente creativa con dei fantastici team, cosicché possano cominciare e dare sfogo alle proprie idee. Non siamo affatto interessati ad indirizzare nessuno degli studi verso specifici obiettivi di portfolio. Il nostro piano di integrazione è sostanzialmente uguale a ciò che abbiamo fatto con Mojang e Minecraft. Che si traduce in un minimo livello di integrazione. Non cerchiamo di strafare con la presenza di Microsoft. Ciò che vogliamo è far sentire il team supportato ed in grado di concentrarsi sui contenuti, senza dover prestare attenzione alle altre questioni".

Sicuramente parole incoraggianti per il futuro di Xbox. Cosa vi aspettate dal futuro di Microsoft?