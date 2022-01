Microsoft: 2021 anno migliore di sempre per Xbox grazie a Game Pass e Series X|S

Microsoft ha inoltre svelato i dati dell'anno solare 2021, al termine del quale ha incassato $16.28 miliardi grazie a Xbox, per una crescita del 17.7%. Si tratta di un record che supera la precedente cifra del 2020 , in cui viene incluso l'aumento dell'8.8% delle entrate legate a contenuti e servizi, e del 63.3% del segmento hardware (l'aumento esponenziale è ovviamente dovuto a Xbox Series X|S, che nel 2020 hanno occupato soltanto i mesi di novembre e dicembre). Anche in questo caso si segnala un calo dei guadagni da prodotti third party controbilanciati dai numeri positivi di Game Pass e titoli first party. L' incremento della produzione di Xbox Series S è stato cruciale nel riuscire a soddisfare la domanda dei consumatori, con la console next-gen entry level che ha riscosso un successo oltre le aspettative. Secondo le stime dell'analista Daniel Ahmad, le vendite di Xbox Series X|S ammontano attualmente a 12 milioni di unità circa.

Microsoft FY22 Q3 Earnings



Revenue: $51.7bn +20% YoY

Operating Income: $22.2bn +24% YoY



Gaming Revenue +8% YoY

Hardware Revenue +4% YoY

Xbox Content & Services +10% YoY



"Growth in first-party titles and Game Pass subscriptions, offset by declines from third-party titles" pic.twitter.com/4amd34Lihs — MauroNL (@MauroNL3) January 25, 2022

Microsoft's Gaming division (Xbox) reported revenue of $16.28 billion for the 2021 calendar year:



- Best calendar year on record, beating previous high of 2020

- Total gaming revenue up 17.7% YoY

- Content & Services revenue up 8.8% YoY

- Hardware revenue up 63.3% YoY pic.twitter.com/84MkOsnMkG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022

Content & Services revenue was $12.6 billion, up 8.8% YoY.



- Content & Services continues to be a key driver. Increased digital product mix.



- Game Pass + First Party title sales up YoY



- Decline in third party title sales



Content & Services = 77% of revenue pic.twitter.com/ArQsX4ywjp — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022