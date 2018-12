Microsoft: nuovi rumor sull'acquisizione di uno studio legato a PlayStation

Dopo aver seminato il panico tra i fan dell'Agente 47 con i rumor sul tentativo di acquisizione di Io Interactive da parte di Microsoft, l'insider che si cela dietro all'account Twitter di Klobrille ci invita a guardare in direzione di Sony e del suo rapporto con le case di sviluppo legate al marchio PlayStation.

"Rendiamo questo lunedì un po' più interessante", esordisce Klobrille accennando al fatto che "posso solo dire che la divisione Xbox è in trattativa avanzata, da alcuni mesi, con una casa di sviluppo di medie dimensioni che storicamente ha lavorato insieme a PlayStation. Per ora non ci sono informazioni specifiche sui nomi in causa, dato che le negoziazioni sono ancora in corso, ma la cosa è comunque interessante".

Pur senza specificare il nome della software house attenzionata da Microsoft per questo nuovo, ipotetico tentativo di acquisizione, Klobrille non smentisce l'interesse della divisione Xbox del colosso di Redmond per l'intera galassia di sviluppatori che gravita attorno al marchio PlayStation senza esserne legata da accordi con Sony Interactive Entertainment che prevedono, ad esempio, la trasformazione in sussidiaria.

L'identikit della software house interessata, volendo leggere tra le righe delle ultime indiscrezioni, potrebbe perciò corrispondere a Supermassive Games (Until Dawn), Ready at Dawn (The Order 1886), Quantic Dream (Heavy Rain e Beyond Two Souls), Hello Games (No Man's Sky) e, in misura minore, Insomniac Games (Marvel's Spider-Man e Sunset Overdrive).

Qualora risultassero veritieri, questi rumor potrebbero trovare una conferma dal palco dei The Game Awards 2018 di venerdì 7 dicembre, un evento a cui Microsoft parteciperà per supportare i videogiochi in nomination.