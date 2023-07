Microsoft ha offerto a Sony tutti i giochi Activision su PS5 per 5 anni, non in esclusiva - Aggiornata

Aggiornamento: The Verge conferma che l'accordo in questione è stato offerto a Sony da Microsoft nel gennaio 2022, con scadenza il 31 dicembre 2027. Nella giornata di ieri è stato siglato un nuovo contratto per mantenere Call of Duty su PlayStation fino al 2033. Segue notizia originale.

Secondo quanto riferito da un insider spagnolo che sta seguendo molto attentamente il caso Activision Blizzard x Microsoft vs Sony, la casa giapponese ha rifiutato nel 2022 un accordo per mantenere su PlayStation tutti i giochi Activision Blizzard fino al 2027, compreso COD. Nella giornata di ieri è stato firmato un nuovo contratto che prevede l'arrivo dei giochi di Call of Duty su PlayStation per dieci anni, senza alcun vincolo esclusivo.

In altre parole, Microsoft avrebbe offerto garanzie sull'uscita di tutti i franchise Activision Blizzard King anche su PlayStation fino al 2027, ottenendo però un rifiuto. Con il nuovo accordo, Sony si è garantita dieci anni di Call of Duty su PlayStation, anche se non in esclusiva.



Microsoft ha specificato che l'accordo firmato con Sony riguarda solo Call of Duty e non altri giochi Activision, la situazione, come sappiamo, è molto complessa, non è neanche chiaro se l'accordo preveda l'arrivo di Call of Duty su PlayStation Plus o in streaming, una cosa però è certa: Sony non ha voluto rinunciare a Call of Duty su PS4 e PS5, garantendo l'arrivo dei futuri giochi della serie sulle sue console, non in esclusiva, per un periodo di dieci anni.