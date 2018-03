Microsoft offrirà la possibilità di noleggiare i giochi per Xbox One?

Un'immagine condivisa da AllGamesDelta lascia ipotizzare il possibile arrivo del noleggio su. Lo screenshot è stato diffuso la scorsa settimana da un giocatore brasiliano, tuttavia l'immagine è passata inosservata almeno fino ad oggi...

Lo scatto in questione mostra un'interessante opzione per il noleggio trimestrale al prezzo di 69 Real Brasiliani, circa 16 euro al cambio attuale. Questa possibilità sembra essere in fase di prova solamente per un alcuni utenti selezionati in pochissimi territori non meglio specificati.

Si tratterebbe certamente di una possibilità interessante, non sappiamo però se Microsoft voglia offrire vari tipo di "mini abbonamenti" in alternativa al trimestrale, magari mensili o addirittura giornalieri o settimanali, permettendo così di pagare piccole cifre per giocare con le versioni complete dei giochi. Al momento, Major Nelson e Phil Spencer non hanno annunciato nulla a riguardo ma lo scatto sembra essere reale e non è escluso che questa opzione possa essere abilitata nel prossimo futuro.