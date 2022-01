Microsoft dovrà pagare $3 miliardi ad Activision se l'acquisizione non verrà approvata

L'acquisizione di Bethesda, che già aveva suscitato grande scalpore ai tempi del suo annuncio, non può che impallidire di fronte alla trattativa che ha visto Activision-Blizzard diventare una compagnia di Microsoft.

Una volta accolti nella famiglia di Xbox gli autori di serie come The Elder Scrolls e Fallout, l'Antitrust europea ha avviato un'indagine legata all'acquisizione poi portata a termine con successo da Microsoft.

Come suggerito da Jason Schreier di Bloomberg, è probabile che delle operazioni simili saranno effettuate anche in occasione dell'acquisizione di Activision-Blizzard, economicamente parlando dieci volte superiore rispetto a quella di Bethesda. Si tratta in effetti di una mossa le cui conseguenze hanno tutte le potenzialità per riverberarsi negli anni a venire e scuotere inevitabilmente gli equilibri di mercato all'interno dell'industria videoludica.

A spiegare cosa potrebbe accadere in caso la legislazione antimonopolistica mettesse i bastoni tra le ruote a Microsoft, è stato il noto analista di Niko Partners, Daniel Ahmad. Come affermato all'interno del cinguettio riportato più in basso, il colosso di Redmond dovrà versare 3 miliardi di dollari in favore di Activision-Blizzard in caso la trattativa non dovesse ricevere tutte le approvazioni necessarie.

Nel frattempo, Microsoft ha parlato della possibilità che i giochi Activision-Blizzard possano diventare esclusive Xbox e PC Windows.