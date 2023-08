Microsoft pagava milioni per avere giochi al lancio su Xbox: il retroscena di Peter Moore

Oggi Xbox è un nome ben consolidato nel panorama videoludico mondiale, con il sostengo di publisher e sviluppatori provenienti da ogni territorio ed un parco titoli sempre più vasto. Eppure agli inizi Microsoft faticava ad avere giochi terze parti disponibili subito al day one anche sulle sue piattaforme.

A rivelare il curioso retroscena nel corso dell'Iron Lord Podcast è stato Peter Moore, in passato vicepresidente della divisione Entertainment Business di Microsoft di cui ha fatto parte dal 2003 al 2007. Moore ha raccontato che, quando il colosso di Redmond è entrato nell'industria videoludica con l'originale Xbox, arrivava a pagare anche milioni di dollari a publisher e sviluppatori pur di assicurarsi i loro giochi disponibili subito al lancio anche sulla console verdecrociata.

L'ex dirigente spiega che all'epoca, trattandosi di una piattaforma completamente nuova, Xbox non aveva ancora una concreta base installata su cui fare leva e dunque molti sviluppatori erano titubanti nel pubblicare i loro prodotti su una console nascente ed in quel momento dal successo ancora incerto. Per questo motivo Microsoft si dimostrò disposta ad investire ingenti somme di denaro pur di assicurarsi l'arrivo dei giochi su Xbox in contemporanea con le versioni per le altre console, se non addirittura in esclusiva.

Sempre secondo Moore, nei primi anni 2000 il mercato era sostanzialmente dominato da Sony e le sue PlayStation che facevano gola alle terze parti, laddove SEGA usciva di scena dopo il flop del Dreamcast mentre Nintendo continuava a dare massima priorità alle produzioni first-party. Davanti a una simile realtà per Microsoft divenne necessario tentare qualunque strada pur di imporre il marchio Xbox a livello, ricorrendo anche a grossi incentivi per convincere i publisher a pubblicare i loro titoli anche su Xbox assieme alle versioni PS2.

Il resto, come si dice, è storia: Microsoft è adesso uno dei più importanti colossi dell'industria videoludica, grazie anche al successo di servizi come Xbox Game Pass, ha conquistato le preferenze di diversi milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo.