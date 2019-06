Microsoft diventa partner di GOG Galaxy 2.0, si potrà integrare l'Xbox Game Pass

Microsoft non smette di allacciare rapporti proficui con gli altri protagonisti dell'industria dei videogiochi. Stando a quanto riferito dal portale tedesco Gamestar, il colosso di Redmond ha stretto una collaborazione con CD Projekt RED, software house che già sta supportando con la promozione pubblicitaria di Cyberpunk 2077.

La compagnia statunitense e la software house polacca hanno stretto questa collaborazione con l'intento di arricchire di nuove feature GOG Galaxy 2.0, la nuova versione dell'app desktop di CD Projekt direttamente collegata alla piattaforma di GOG.com.

Grazie a questa manovra, i titoli a cui avete accesso su PC tramite sottoscrizione a Xbox Game Pass potranno essere installati, giocati ed eliminati tramite GOG Galaxy. Probabilmente - aggiunge poi Gamestar - la prossima mossa sarà quella di introdurre la chat cross-platform tra Xbox (e, si presume, Windows Store) e GOG Galaxy, ma al momento non abbiamo certezze riguardo a questo aspetto.

L'intento di Phil Spencer, insomma, appare sempre più chiaro: espandere il brand Xbox sempre più oltre i confini di casa Redmond, cercando di stringere alleanze sempre più numerose con i competitor. Non sorprende troppo, quindi, apprendere di un rumor secondo cui in passato è stata presa in considerazione la possibilità di portare Halo The Master Chief Collection su PS4.