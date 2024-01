Microsoft pensa a controller staccabili stile Switch? Un brevetto sembra confermarlo

Un brevetto depositato da Microsoft e scovato da GameRant sembra suggerire l'interesse della casa di Redmond per la produzione di un controller a marchio Xbox che riprenda in parte il concept dei Joy-Con di Nintendo Switch.

Il brevetto in questione mostra effettivamente due controller separati (uno per il lato destro e uno per il lato sinistro) collegabili a tablet e smartphone ma utilizzabili in versione "compatta" anche con altri dispositivi e non solo con le console della famiglia Xbox.

Una via di mezzo tra Nintendo Switch e PlayStation Portal, idealmente, grazie a questo accessorio dunque sarebbe possibile dotare smartphone e tablet di un sistema di controllo fisico da agganciare o rimuovere a seconda delle necessità. Niente di troppo innovativo al giorno d'oggi, intendiamoci, ma sicuramente è interessante il fatto che Microsoft stia lavorando anche in questa direzione, del resto non è un mistero che la casa di Redmond sia sempre più interessata ad espandere il Cloud di Xbox su dispositivi mobile, sopratutto sul mercato asiatico.

Per il momento in ogni caso quanto riportato è solamente frutto di un brevetto e non ci sono informazioni riguardo una possibile produzione e commercializzazione di un simile sistema di controllo a marchio Xbox. Ne sapremo di più nel corso del 2024?