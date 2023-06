Microsoft pensa ad un evento per mostrare l'esclusiva Xbox di Kojima: parla Phil Spencer

Sappiamo che Kojima Productions sta lavorando ad un'esclusiva Xbox, tuttavia ad oggi non è ancora stato mostrato sul nuovo progetto a firma dell'autore di Metal Gear Solid e Death Stranding. In un'intervista concessa a Famitsu, Phil Spencer ha lasciato aperte le porte ad un possibile evento di presentazione dedicato al misterioso gioco.

Alla richiesta di un aggiornamento sulla collaborazione stretta tra Xbox e Hideo Kojima, Phil Spencer ha affermato che "Sta andando tutto bene! Conosco Mr. Kojima da molti anni, ma questa è la prima volta che realizziamo un gioco insieme. Come sapete, ho visitato lo studio l'anno scorso (2022) per conoscere le loro attuali ambizioni. La cosa sorprendente di Mr. Kojima è che si pone obiettivi estremamente elevati in quanto ad innovazione e creatività. Ed ha un grande team".

Spencer ha quindi aggiunto di star pensando ad un evento dedicato per presentare l'esclusiva Xbox realizzata dal director nipponico, e di essere "molto felice di poter lavorare con Kojima su un'opera così innovativa".

Pur essendo stato assente all'Xbox Showcase di giugno, Overdose, così come è conosciuta la presunta esclusiva Xbox curata da Kojima Productions, rimane uno dei principali oggetti del desiderio dei possessori di Xbox Series X|S. Vedremo se in futuro arriverà davvero una presentazione dedicata al progetto che Kojima aveva in mente da 6 anni.