Microsoft pensa ad una Xbox portatile per il cloud gaming: il rumor di Jez Corden

Nelle scorse ore è stata ufficialmente presentata da Razer la console SoC Qualcomm che, grazie alle capacità del chip Snapdragon G3x Gen 1 con GPU Adreno di ultima generazione, potrà portare ad un livello successivo il gaming in mobilità su Android, e costituirà un'ottima piattaforma per il Cloud Gaming e per lo streaming da Console e PC.

Stando a quanto riportato da Jez Corden di Windows Central, i dev kit presentati da Razer di questa nuova macchina da gioco portatile potrebbero convincere Microsoft a realizzare la sua personalissima Xbox hendheld. Secondo il giornalista ed insider, il colosso di Redmond sta sperimentando ormai da un po' di tempo con dei prototipi portatili basati su cloud, e prendendo spunto dalle specifiche della piattaforma Razer potrebbe arrivare a realizzare un prodotto vero e proprio.

Xbox Gaming Cloud è già fruibile tramite i device già in commercio, e i sondaggi dicono che l'utenza è già ben abituata a giocare tramite i controlli touch standard. Tuttavia, una console appositamente pensata per il gaming in cloud potrebbe espandere ed arricchire l'ecosistema che Microsoft sta costruendo ormai da diversi anni, e servizi come Xbox Game Pass potrebbero essere ulteriormente veicolati tramite un tipo di piattaforma portatile che la compagnia non ha ancora provato a commercializzare dal suo esordio nell'industria del gaming.

Per quanto Corden si sia dimostrato una fonte affidabile riguardo alle anticipazioni del mondo Xbox, vi raccomandiamo come sempre di prendere la notizia con cautela, tenendo anche a mente che i piani strategici di Microsoft potrebbero mutare nel corso del tempo e che le sperimentazioni non sempre portano alla creazione di prodotti fatti e finiti.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Microsoft ha esteso le candidature per il programma Xbox Insider.