Microsoft sta pensando a dei giochi in esclusiva su Project xCloud

Microsoft è in trattative con studi first e third party per creare dei videogiochi in esclusiva per Project xCloud. Ne ha parlato Kareem Choudhry durante una recente intervista alla stampa australiana, specificando però che non ci sono annunci da fare, perlomeno per il momento.

Potrebbe trattarsi di un modo per incentivare i giocatori ad abbonarsi al servizio, che dopo il lancio di Stadia è uno dei più attesi per quanto riguarda il gaming su cloud e in streaming, feature viste da molti come la possibile direzione futura che l'industria videoludica potrebbe intraprendere.

"In termini di esclusive siamo ancora ai primi dialoghi, ma non abbiamo aggiornamenti da fare. I nuovi contenuti e le nuove IP hanno bisogno dai diciotto mesi ai due anni per essere completati. La prima cosa che stiamo facendo è portare i contenuti che non hanno bisogno di cambiamenti in termini di sviluppo sul cloud. Per cui attualmente abbiamo una piattaforma su cui possono girare tutti i 3000 giochi che potete utilizzare su Xbox oggi".

Attualmente Project xCloud si trova in fase di test nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Corea, ma il programma di prova dovrebbe estendersi ad altre regioni e su altri dispositivi nel 2020. Per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra prova di Project xCloud, e sul nostro sito trovate anche un bello speciale sulle differenze tra xCloud e Stadia.