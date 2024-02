Anche Gears, Microsoft Flight Simulator e DOOM su altre console? Xbox ci avrebbe pensato

Sono 4 le esclusive Xbox destinate ad arrivare su altre console in futuro. Lo ha annunciato Phil Spencer durante il tanto atteso podcast sul futuro della divisione gaming di Microsoft, senza tuttavia svelare l'identità dei giochi in questione.

Sebbene Spencer abbia preferito non rivelare i titoli dei quattro first party Xbox in uscita su altre piattaforme, rimandando dunque ad un secondo momento il loro annuncio ufficiale, c'ha pensato The Verge a dare loro dei nomi. Secondo Tom Warren, che afferma d'aver parlato con dei dipendenti della compagnia di Redmond, le quattro esclusive sarebbero Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded. Nomi senz'altro interessanti, nonché perfettamente in linea con gli spunti offerti da Xbox (che ha parlato di "gemme nascoste" e "live service" usciti da almeno un anno), tuttavia ci teniamo a precisare che la suddetta lista non può essere considerata ufficiale.

Non pago dello spunto di discussione offerto, Warren ha aggiunto che Microsoft avrebbe preso in considerazione anche nomi come Gears of War, Microsoft Flight Simulator e persino il prossimo DOOM. Una decisione finale su questi giochi non sarebbe ancora stata presa, dunque esiste la possibilità che in futuro possano arrivare su altre console. Warren è pronto a scommettere che ai quattro titoli già confermati ne faranno seguito degli altri man mano che la nuova strategia di Xbox si evolverà.

Non sono invece previsti cambiamenti per Game Pass, che continuerà a restare confinato alle piattaforme che già conosciamo e a ricevere i first party Xbox al day one.