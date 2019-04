Microsoft: Phil Spencer interviene all'Inside Xbox e discute dell'E3 2019

Durante l'appuntamento serale con Inside Xbox, Phil Spencer ha avuto modo di intervenire in prima persona, per rilasciare qualche dichiarazione in vista dell'E3 2019.

L'episodio andato in onda martedì 16 aprile rappresenta infatti l'ultimo Inside Xbox che andrà in onda prima della fiera di Los Angeles, e dunque quale migliore occasione per interrogare Phil Spencer quali sono le sue sensazioni in merito all'E3 2019?

Nel rispondere, Spencer ha sottolineato come l'edizione di quest'anno si preannuncia come molto interessante per Microsoft. La Casa di Redmond, infatti, sarà l'unico Produttore di console ad avere in calendario una conferenza live per la manifestazione, il che, dichiara, rappresenterà una grande responsabilità. Tra gli elementi che più lo entusiasmano dell'E3, Spencer ha citato la possibilità di incontrare la Community, percepire l'entusiasmo del pubblico e riconoscere numerosi volti conosciuti tra il pubblico mentre si trova sul palco. Interrogato in merito al ruolo dei nuovi Studi di Sviluppo acquisiti da Microsoft nel corso degli ultimi tempi, Spencer si è dichiarato entusiasta della possibilità che questi ultimi possano mostrare i propri progetti Tra questi, "alcune nuove cose che nessuno ha ancora visto".

Nel corso della giornata odierna, martedì 16 aprile, la Casa di Redmond ha inoltre confermato data e orario della Conferenza Xbox all'E3 2019. Prevista per il prossimo 9 giugno, a quest'ultima seguirà un nuovo appuntamento con Inside Xbox, che tornerà live in data 10 giugno. Cosa vi aspettate dalla conferenza Microsoft per l'E3 di quest'anno?