Microsoft: Phil Spencer ha voluto un team interamente dedicato al cloud gaming

Kareem Choudhry, Corporate Vice President della divisione gaming di, ha rivelato alcuni dei piani su cui il colosso di Redmond sta lavorando per espandere il proprio business all'interno dell'industria.

Durante un'intervista condotta da The Verge, Choudhry ha svelato che Phil Spencer, leader di Xbox e della sezione gaming della compagnia, ha deciso di allestire un team interamente concentrato sul cloud gaming.

"Phil ha voluto fortemente un team che si dedicasse completamente al cloud gaming. Le conversazioni al riguardo sono iniziate in estate, mentre abbiamo cominciato a creare la struttura di questa organizzazione alla fine dello scorso anno".

Lo scopo di questa nuova divisione è quello di permettere ai publisher e agli sviluppatori di sfruttare il servizio offerto dai server cloud di Microsoft. I primi a sfruttare una tale possibilità sono stati Ubisoft, con Rainbow Six: Siege, e Pearl Abyss, con la versione mobile di Black Desert Online: entrambi, infatti, hanno fatto utilizzo dei server cloud Azure di Microsoft.

La casa di Redmond dichiara di voler raggiungere 2 miliardi di giocatori in tutto il mondo, a prescindere dalle piattaforme utilizzate. Un obiettivo che intende raggiungere anche attraverso i servizi, divenuti nel tempo sempre più importati per i piani strategici della compagnia. Tra questi, impossibile non citare Xbox Game Pass, che da subito ha ricevuto una calorosa accoglienza, e che tutt'oggi continua ad essere lodato dagli utenti.