Microsoft: piani per possibili integrazioni di annunci pubblicitari su giochi mobile e PC

Dai documenti desegretati che fanno capo al processo di Microsoft contro la FTC sono trapelate moltissime informazioni circa il mondo di Microsoft e Xbox. Tra queste, emerge quello che potrebbero essere i progetti futuri dell'azienda circa l'inserimento di annunci pubblicitari su giochi PC e mobile post-acquisizione.

La corposa mole di comunicazioni e documenti apparsi in rete sta svelando numerosi dietro le quinte delle strategie commerciali di Microsoft, come ad esempio lo studio dell'hardware Playstation 5, nonché dei progetti futuri del colosso di Redmond.

Con specifico riferimento all'ingresso di Activision nella compagine societaria, sembra che Microsoft abbia intenzione di adoperare la piattaforma pubblicitaria e l'esperienza di Activision dopo la fusione, incorporando annunci pubblicitari nei giochi per PC e dispositivi mobili.

Viene quindi ricalcato il modello di Activision Blizzard King, il cui reddito deriva non soltanto dalle vendite di giochi e dalle microtransazioni in game, ma anche dalle pubblicità piazzate all'interno delle applicazioni stesse.

Nel documento trapelato emerge che uno degli obiettivi di Microsoft con questa acquisizione è "espandere la Microsoft Audience Network (MSAN) ai giochi per PC e dispositivi mobili". L'MSAN è una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale per fornire annunci pubblicitari personalizzati agli utenti.

In tal senso la direzione di Xbox indica che farà leva sulla pubblicità "attingendo al patrimonio di dati di Activision Blizzard e alla sua scala di coinvolgimento per accelerare il network pubblicitario di Microsoft nei giochi".

Per adesso pare che la decisione coinvolgerà unicamente i giochi free-to-play, ad esempio Call of Duty Mobile, Candy Crush e Hearthstone, ma in futuro potrebbe estendersi ai nuovi giochi mobile appartenenti a tutto l'ecosistema Microsoft; forse anche PC, se si considera che una parte dei giochi di King è giocabile anche su PC.