Microsoft porta a Milano tutta l'energia di Forza Horizon 4!

In occasione della Milan Games Week 2018, Microsoft porta tutta l’energia e la potenza di due tra i titoli più attesi delle ultime stagioni: Forza Horizon 4, l’ultimo capitolo della saga da poco lanciato sul mercato, e Ori and the Will of the Wisps, in game preview per la prima volta in Italia per il pubblico consumer.

Ad animare lo stand Xbox, ospitato all’interno del Padiglione 12 della fiera, ospiti esclusivi e la presenza delle principali community, oltre alla possibilità di osservare da vicino la nuova generazione della vettura sportiva più venduta al mondo, la Ford Mustang, l’iconica hero car che lo scorso agosto ha celebrato il 10milionesimo esemplare - e alla presenza del booth Mixer, che offrirà un live streaming di 3 giorni sul canale Xbox IT per raccontare dal vivo le novità dell’ultima edizione della Milan Games Week.

Non mancano neppure momenti di puro divertimento riservati ai piccoli: nelle postazioni Xbox all’interno dell’Area Family sarà infatti possibile provare giochi come Super Lucky's Tale, Disneyland Adventures, Rush: Un'Avventura Disney Pixar e Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, titoli Microsoft Studios pensati appositamente per il divertimento dei bambini che potranno riscoprire le storie e i personaggi tratti dai loro film d’animazione preferiti all’interno dei giochi.

Forza Horizon 4: il brivido della corsa tra le stagioni dinamiche

Dopo il lancio internazionale del 2 ottobre, gli appassionati dei racing games potranno immergersi nell’appassionante Forza Horizon 4, il quarto capitolo della saga di successo sviluppato da Playground Games e pubblicato da Microsoft Studios. Disponibile in esclusiva su Xbox One e Windows 10, per la prima volta nel genere delle corse automobilistiche il gioco offre stagioni dinamiche in un mondo aperto e condiviso, popolato da giocatori reali e scandito dal mutare dell’orario e delle condizioni atmosferiche. Il gioco è ambientato nella meravigliosa e storica Gran Bretagna, una location spettacolare arricchita da laghi, vallate, castelli e scenari mozzafiato, il tutto rappresentato al meglio grazie all’HDR e al 4K nativo. Non manca una vastissima collezione di veicoli, con oltre 450 auto disponibili per trasformarsi in una superstar Horizon.

Ori and the Will and the Wisps: anteprima italiana

Per la prima volta in Italia, Ori and the Will of the Wisps è l’atteso sequel di Ori and the Blind Forest, sviluppato da Moon Studios e pubblicato da Microsoft Studios. Il nuovo episodio del videogioco a piattaforme, disponibile sul mercato a partire dal prossimo anno, immergerà il giocatore nel travolgente mondo di Ori, colmo di incontri mozzafiato con i nemici e rompicapo impegnativi, in una nuova avventura emotivamente coinvolgente con inedite opzioni di personalizzazione. Disponibile per Xbox One e Windows 10, Ori and the Will of the Wisps introdurrà decine di nuove abilità, incantesimi e armi spirituali e nuove meccaniche di combattimento dinamico. Grazie all’HDR e al 4K nativo, i giocatori potranno immergersi nel fantastico mondo di Ori e vivere un’esperienza travolgente per scoprire il vero destino del protagonista.

Xbox Game Pass: più di 100 giochi in un unico abbonamento

La presenza di Microsoft a Milan Games Week è arricchita da Xbox Game Pass, il cui catalogo continua ad ampliarsi con gli ultimi grandi titoli disponibili, come Sea of Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4. Il servizio, che offre accesso illimitato a più di cento fantastici titoli per Xbox One e Xbox 360 ad un prezzo mensile straordinario, consente di ottenere le esclusive Xbox dal loro day one, scaricando i titoli direttamente sulla propria console per giocare online oppure offline. Ad un anno dal suo lancio, il servizio di gaming on demand Xbox Game Pass continua a sorprendere gli abbonati con un’offerta sempre nuova e aggiornata, arricchita da sconti fino al 20% sull'acquisto di giochi per Xbox One.

Samsung e Xbox: una combinazione imbattibile per fornire la migliore esperienza gaming 4K

Anche per questa edizione, Samsung è partner monitor e TV di Xbox, dopo l’annuncio dello scorso agosto di una nuova collaborazione esclusiva, volta a coniugare la potenza di Xbox One X con l’eccezionale qualità dell’immagine dei monitor Samsung QLED 4K per offrire la migliore esperienza gaming possibile. La gamma QLED TV ad alte prestazioni di Samsung combinata con Xbox One X, la console più potente al mondo, offre un’esperienza gaming senza precedenti, con prestazioni di visualizzazione straordinarie e dettagliate con oltre un miliardo di sfumature e il 100% del volume colore.

“La Milan Games Week, ormai da otto anni, rappresenta un momento fondamentale per incontrare la community di giocatori Xbox e per mostrare tutte le nostre novità. Quest’anno siamo orgogliosi di portare alla Milan Games Week due titoli di qualità: Forza Horizon 4 che, a pochi giorni dal lancio, sta collezionando il grande consenso dei giocatori e della critica, e Ori and the Will of the Wisps, il grande atteso del 2019 in preview esclusiva per la prima volta in Italia”, commenta Cédric Mimouni, Direttore della Divisione Xbox per l’Area Mediterranea. “Inoltre, grazie alla nostra piattaforma Mixer, portiamo i migliori contenuti e i grandi ospiti di questi giorni di Milan Games Week sugli schermi di tutti i videogiocatori italiani per vivere l’esperienza Xbox dovunque ci si trovi”.