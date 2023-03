Microsoft potenzia ID@Xbox: più spazio e opportunità per gli sviluppatori indipendenti

Il successo di ID@Xbox spinge la casa di Redmond a potenziare la propria offerta videoludica (e non solo) attraverso iniziative come il Programma di Accelerazione per Sviluppatori, un nuovo servizio che punta a dare più spazio e opportunità alle software house indipendenti e 'sottorappresentate'.

Dalle colonne del 'blog istituzionale' di Xbox Wire, Microsoft ribadisce il proprio impegno a "raggiungere miliardi di giocatori con Xbox, il che significa creare esperienze di gioco che attirino un nuovo pubblico. Poiché i giocatori si aspettano nuove storie, esperienze e meccaniche inedite, stiamo cercando di dare il massimo potere agli sviluppatori, offrendo loro delle prospettive uniche per creare videogiochi che sappiano attirare il pubblico eterogeneo su Xbox".

Con il nuovo Programma di Accelerazione per Sviluppatori, ID@Xbox si evolve per fornire ai creatori indipendenti tutte le risorse e le informazioni necessarie per "portare la loro creatività, innovazione e originalità su Xbox".

In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi da Microsoft per potenziare costantemente l'offerta videoludica e contenutistica di Xbox Store e, al tempo stesso, garantire la massima visibilità agli sviluppatori indipendenti. La casa di Redmond preannuncia quindi l'apertura della sezione Creatori Emergenti nella dashboard di Xbox One e Xbox Series X|S, uno spazio multimediale permanente dove poter scoprire i videogiochi indie più interessanti e ricevere informazioni sul lavoro svolto dai singoli designer.

La rinnovata sezione ID@Xbox si premurerà inoltre di offrire agli sviluppatori indipendenti numerosi incentivi economici a fondo perduto (ossia senza l'obbligo di restituire il denaro a Microsoft), l'accesso alle informazioni più importanti per chi desidera lanciare i propri videogiochi (sia su Xbox che in multipiattaforma), aiuti per la realizzazione dei prototipi, un filo diretto con il team Xbox per la realizzazione dei porting e webinar mensili con suggerimenti di marketing, passaggi da compiere per la certificazione dei videogiochi e altro.