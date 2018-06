Microsoft potrebbe acquisire Playground Games, il team di Forza Horizon

Il team di sviluppo britannico di Playground Games, noto per aver creato la serie di Forza Horizon, potrebbe essere stato acquisito da Microsoft: lo dimostra una documentazione inglese, nel quale figura un nome collegato al colosso di Redmond.

Sul sito ufficiale dedicato alle compagnie riconosciute dal governo britannico, infatti, è comparso un documento che attesta che il 29 maggio Playground Games ha assunto un nuovo direttore: Keith Ranger.

Il collegamento con Microsoft è da imputare a questa figura: Ranger è stato a lungo Vice Presidente nonché Deputy General Counsel, Business and Corporate Development presso Microsoft Corporation. L'elemento più interessante è che è stato posto a direzione di molti altri servizi acquisiti dal colosso di Redmond, tra i quali LinkedIn, Rare, Skype, Lionhead, Groove Networks, Havok, Xamarin e molti altri.

Insomma, secondo questo ragionamento anche Playground Games (da indipendente) potrebbe diventare uno studio first party appartenente a Microsoft: recentemente, peraltro, il team aveva lasciato intendere che il suo prossimo progetto avrebbe sfruttato appieno l'hardware di Xbox One X.

Quali piani avrà in mente il publisher nell'ottica delle line up per Xbox One?