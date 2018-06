Microsoft potrebbe annunciare un taglio di prezzo di Xbox One X stasera?

Secondo alcuni rumor, questa sera durante la sua conferenza E3 Microsoft potrebbe annunciare un taglio di prezzo (non è chiaro se temporaneo o definitivo) per Xbox One X, console lanciata lo scorso mese di novembre al prezzo di 499 dollari/euro.

Sebbene non ci siano ancora certezze ha destato curiosità la mossa di due rivenditori (Fry's Electronics e GameStop USA) di proporre Xbox One X a 349 dollari nei giorni dell'E3, con uno sconto pari a 149 dollari sul costo di listino. Che si tratti di due promozioni indipendenti dei rivenditori o effettivamente la casa di Redmond si appresta a tagliare il prezzo della console?

Lo scopriremo questa sera, appuntamento alle 22:00 (ora italiana) per la conferenza Microsoft Xbox E3 commentata in italiano. Sapevate che Phil Spencer ha promesso 15 World Premiere e tante sorprese per lo show?