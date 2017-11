Microsoft potrebbe lanciare un servizio di gaming in streaming entro 3 anni

Il servizio di game streamingè disponibile già da diverso tempo, e sono in tanti a ritenere cheabbia tentato di rispondere acon il programma di retrocompatibilità di

Un servizio indubbiamente molto diverso dal punto di vista tecnologico, ma molto simile concettualmente, dal momento che anch'esso permette di giocare ai titoli della passata generazione di console su quelle attuali.

Secondo quanto si legge in un report di Bloomberg, che ha avuto modo di parlare con Phil Spencer, anche Microsoft parrebbe intenzionata ad implementare un servizio di game streaming in futuro sulle proprie piattaforme.

Questo è quanto riferito dalla testata: "Nonostante software e servizi stiano diventando sempre più importanti, le console non sono ancora vicine alla morte. Sono ancora il meglio per i giocatori più esigenti e per i giochi migliori, e lo saranno ancora per molto. Ma, molto probabilmente, Microsoft lancerà un servizio di game streaming che non richiederà una console entro i prossimi tre anni, ha dichiarato Spencer. Venne già effettuata una prova nel 2012 all'interno della compagnia, ma si rivelò una via troppo costosa da percorrere e non ha mai debuttato sul mercato. I progressi di Microsoft con Azure negli ultimi anni hanno tuttavia migliorato il livello di qualità e abbassato i costi".

Cosa ne pensate? Gradireste una servizio del genere anche in casa Microsoft? L'alternativa di Sony, PlayStation Now, ha un catalogo in continua espansione, ma purtroppo non è mai arrivata sul suolo italico, seppur disponibile da molto tempo in altri paesi.