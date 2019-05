Microsoft si prepara ad acquisire tre nuovi studi: annuncio all'E3 2019?

Dopo le numerose acquisizioni del 2018 (tra cui Obisidian Entertainment, inXile e Ninja Theory) Microsoft non sembra volersi fermare e a quanto pare la compagnia starebbe già trattando l'acquisizione di altre tre aziende, da annunciare all'E3 2019.

Nello specifico, secondo i rumor, Microsoft starebbe per concludere le acquisizioni di Relic Entertainment (team di proprietà SEGA già al lavoro su Age of Empires IV), Asobo e IO Interactive. Nel caso di Asobo, il franchise A Plague Tale resterebbe nelle mani del publisher Focus Home Interactive mentre con l'acquisizione di IO Interactive la serie Hitman passerebbe in mano a Microsoft.

Al momento non ci sono conferme riguardo queste presunte acquisizioni, si tratta di studi che hanno da sempre ottimi rapporti con Microsoft e rumor riguardo il possibile acquisto di queste tre società si rincorrono ormai da mesi, in particolare per quanto riguarda Relic Entertainment l'accordo potrebbe addirittura essere già stato firmato ma non ancora reso pubblico.