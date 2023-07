Microsoft si prepara a dire addio alla Xbox Companion App di Windows

Nel corso delle ultime ore sono state aggiornate le pagine del portale dedicato all'assistenza Xbox per accogliere i dettagli relativi all'ormai prossima interruzione del supporto alla Xbox Companion App.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la Xbox Companion App è un'applicazione di Windows che, pur essendo considerata obsoleta da Microsoft, viene ancora oggi utilizzata dai videogiocatori per un motivo molto semplice: è l'unico e solo modo per accedere in modo pratico e veloce alle clip e agli screenshot catturati su console. Come ben saprete, l'app Xbox non gode del supporto al Game DVR e quando non sarà più possibile utilizzare la vecchia applicazione - che vi ricordiamo chiuderà il 28 agosto 2023 - sarà necessario ricorrere ad altri strumenti per trasferire i file multimediali da console a PC, i quali però sono tutti più lenti e macchinosi.

Ecco di seguito il messaggio riportato sul sito ufficiale Microsoft in merito alla chiusura del servizio:

"Il 28 luglio 2023 abbiamo annunciato che l'app Xbox Console Companion su Windows potrebbe essere deprecata il 28 agosto 2023. Se hai riscontrato lo stesso caso e stai cercando un modo per continuare a partecipare ai giochi, ai servizi e alle community di Xbox sul tuo dispositivo Windows, l'app Xbox per Windows ti manterrà connesso a tutto ciò che riguarda Xbox e i giochi sul tuo dispositivo Windows."

In attesa di scoprire se il colosso di Redmond troverà una soluzione alternativa a questo problema, vi ricordiamo che Microsoft ha sospeso gli utenti che li utilizzavano gli emulatori in modalità retail su Xbox Series X|S.

Sapevate che Xbox Series X e S hanno già superato le vendite dell'originale Xbox in Giappone?