Microsoft si prepara a un annuncio per CoD? Il franchise potrebbe sbarcare su Game Pass

Il 2024 della casa di Redmond è perlopiù avvolto dal mistero, ma secondo le ultime indiscrezioni si sta già muovendo qualcosa nelle retrovie: quest'oggi, infatti, è emerso in rete che Microsoft avrebbe già previsto una data per l'Xbox Showcase di giugno, il quale dovrebbe essere foriero di tanti annunci per i fan del marchio verde crociato.

Tra i giochi presenti all'appello vi dovrebbe essere Call of Duty 2024, che per i rumor farà parte dell'Xbox Showcase di cui sopra. Manca sempre meno al momento della verità, ma le indiscrezioni in tal senso continuano, alludendo di fatto ad un mese di giugno potenzialmente ricco di novità. Secondo gli ultimi report di Insider-Gaming, Microsoft starebbe preparando un annuncio dedicato a vecchi capitoli di Call of Duty. Le voci di corridoio in questione non fanno riferimento a quali iterazioni del brand sarebbero coinvolte, ma potrebbero esserci delle notizie molto importanti all'orizzonte.

Non si sa con certezza la natura delle novità in questione, ma la casa di Redmond potrebbe portare dei giochi di Call of Duty su Game Pas. Tale ipotesi è stata al centro di numerose congetture ancor prima che l'affare Activision-Blizzard degli ultimi mesi giungesse alla sua conclusione, ma i tempi potrebbero essere maturi per poter vedere l'approdo della celebre saga FPS di Activision tra le fila del servizio di gaming on-demand targato Microsoft. Voi cosa ne pensate? Credete che a giugno ci sarà un annuncio di tale portata? Se sì, quali giochi vorreste vedere su Game Pass?

