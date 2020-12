Microsoft si prepara ai Game Awards 2020: annuncio in vista secondo Jeff Grubb

Microsoft ha ricordato con un Tweet di seguire le premiazioni dei The Game Awards 2020 ma secondo Jeff Grubb dietro a questo messaggio c'è di più e la casa di Redmond si prepara a dare spazio ad almeno un gioco per Xbox.

Il giornalista di GamesBeat non si sbilancia e non sappiamo dunque cosa potrebbe avere in programma la compagnia americana per l'evento di Geoff Keighley. C'è chi ipotizza l'annuncio del nuovo gioco di The Initiative e chi invece pensa ad una World Premiere come il gameplay di Senua's Saga Hellblade 2 con quest'ultimo che compare anche nel trailer dei The Game Awards 2020. si tratta però di semplici speculazioni prive di conferma.

Non ci saranno sicuramente novità su Halo Infinite dal momento che 343 Industries ha chiarito che non mostrerà il gioco ai Game Awards. Altre voci sembrano puntare invece all'annuncio di una nuova acquisizione ma anche in questo caso è forse più una speranza della community che una vera e propria indiscrezione.

Ne sapremo di più tra pochi giorni, l'appuntamento con i Game Awards è nella notte tra il 10 e l'11 dicembre, noi di Everyeye.it seguiremo l'evento con una lunghissima maratona che partirà alle 12:00 di giovedì e terminerà solamente alle prime luci dell'alba di venerdì.