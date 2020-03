Microsoft starebbe preparando una sorpresa, secondo un insider: Xbox Lockhart?

Quella che sta per cominciare sarà una settimana molto ricca per tutti i giocatori di casa Microsoft. La compagnia di Redmond si prepara a pubblicare diversi giochi sulle sue piattaforme, che l'insider Klobrille ha provveduto a riassumere sul suo profilo Twitter personale.

Nei prossimi giorni arriveranno sul mercato Ori and the Will of the Wisps (11 marzo), Bless Unleashed (12 marzo) e State of Decay 2: Juggernaut Edition (13 marzo). Il 13 marzo prenderà anche il via la Closed Beta di Bleeding Edge. L'insider ha tuttavia aggiunto alla sua lista anche un quinto punto con la misteriosa descrizione "decrittazione negata", lasciando intendere che sa qualcosa che noi non sappiamo. Che Microsoft stia preparando un'altra sorpresa per tutti i suoi videogiocatori?

Il pensiero vola subito ad Xbox Lockhart, la presunta e tanto chiacchierata console di Microsoft low-cost. Da mesi si rincorrono delle voci in merito a questo dispositivo, che sarebbe meno potente di Xbox Series X e fungerebbe da punto d'ingresso a basso costo nel mondo di Microsoft. I rumor sono tornati in auge pochi giorni fa, quando un altro insider ha svelato dettagli su prezzo e potenza di Xbox Lockhart, affermando inoltre che l'annuncio sarebbe molto vicino. E se Klobrille si stesse riferendo alla stessa cosa? Al momento non c'è nulla di confermato: la buona notizia, in ogni caso, è che non dovremo attendere molto per scoprire se Microsoft ha davvero in serbo qualche sorpresa.