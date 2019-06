Microsoft presenta Project Scarlett, la nuova console Xbox Next-Gen in uscita a fine 2020

Durante la conferenza E3 2019, Microsoft ha presentato ufficialmente Project Scarlett, la console di nuova generazione che, secondo Phil Spencer, è stata progettata e ottimizzata per una sola cosa: il gaming. Arriverà sul mercato a fine 2020 e tra i titoli di lancio figurerà Halo Infinite.

La nuova console sarà in grado di supportare la risoluzione 8K e i 120Hz, monterà un prestante SSD per velocizzare i tempi di caricamento (come PlayStation 5), un processore Zen 2 e una GPU Navi realizzate in collaborazione con AMD, e dei moduli RAM ad altissima velocità GDDR6. La console supporterà inoltre la tecnologia Ray-Tracing, il framerate variabile e sarà retrocompatibile. Secondo quanto affermato, Project Scarlett sarà ben 4 volte più potente di Xbox One X.

Purtroppo, non è stato mostrato l'aspetto della nuova console. Project Scarlett, tra l'altro, non sembra essere il suo nome definitivo. Evidentemente, il team di Xbox sta ancora lavorando su questi aspetti, dal momento che manca ancora un anno e mezzo al suo lancio sul mercato.