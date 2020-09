Microsoft presente al Tokyo Game Show ma Xbox Series X non ci sarà

Xbox sarà presente al Tokyo Game Show di fine settembre come annunciato da Xbox Japan, tuttavia la divisione internazionale ha voluto fare chiarezza riguardo l'evento che si terrà durante lo show giapponese.

Microsoft chiarisce la situazione per evitare polemiche e ricorda che lo showcase Xbox al TGS 2020 è pensato unicamente per il pubblico locale, l'evento sarà trasmesso unicamente in giapponese senza sottotitoli o doppiaggi in inglese. Spazio agli sviluppatori e ai giochi locali, aggiornamenti su Microsoft Flight Simulator per PC ed eventi dedicati alla community giapponese di Minecraft, mentre non ci saranno novità sulla next-gen, sui giochi e sull'hardware Xbox Series X.

Questo evento non deve quindi essere visto come un sostituto del tanto rumoreggiato Inside Xbox di settembre, si tratta di due appuntamenti ben distinti e non legati tra loro, con il primo realizzato esclusivamente a uso e consumo del pubblico giapponese.

A settembre con ogni probabilità Microsoft rivelerà data di uscita e prezzo di Xbox Series X con conseguente apertura dei preordini, al momento sappiamo che la nuova console uscirà a novembre in tempo per le festività natalizie... ne sapremo di più anche su Xbox Series S, ormai svelata da numerosi indizi ma non ancora annunciata? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.