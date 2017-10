Microsoft: i profitti derivati da giochi e servizi crescono del 21%,

ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale in corso. Nel periodo indicato, i guadagni della divisione(che includ Surface e il brand Xbox) sono cresciuti arrivando a quota 9.4 miliardi di dollari contro i 9.3 miliardi del 2017.

I guadagni del settore gaming crescono dell'1% passando da 1.896 milioni di dollari a 1.885 milioni mentre i profitti generati da giochi e servizi legati al brand Xbox sono cresciuti del 21%, a dispetto delle vendite hardware in calo. La distribuzione digitale e le performance commerciali di alcuni titoli (tra cui Forza Horizon 3) hanno permesso a Microsoft di ottenere buoni risultati lato software.

In crescita del 13% anche gli abbonati a Xbox LIVE, il servizio conta ora su 53 milioni di utenti contro i 47 milioni dell'anno precedente, dato ch include gli utenti su Xbox, Windows 10 e Mobile. Per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2018) la casa di Redmond si aspetta una crescita relative alle vendite hardware grazie al lancio di Xbox One X, disponibile dal 7 novembre in tutto il mondo.