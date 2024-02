Microsoft sta progettando una Xbox portatile? Phil Spencer continua a lanciare indizi

Non bastasse il fiume di annunci del podcast di Microsoft sul futuro di Xbox, Phil Spencer ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di The Verge per ribadire il suo amore per le console handheld e suggerire, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'interesse della casa di Redmond per lo sviluppo di Xbox Mobile.

Consapevole della curiosità alimentata dall'interesse manifestato sui social da Phil Spencer per le notizie su Xbox portatile, l'alto esponente di Microsoft Gaming ha colto l'opportunità offertagli dal giornalista Tom Warren per ribadire che "sono un grande, grande fan delle console portatili, ma in questa occasione non ho nulla da annunciare. Quanto guardo a Xbox mi chiedo sempre se stiamo andando nella direzione giusta come piattaforma. Guardo anche a parametri come il numero di ore giocate mensilmente su Xbox, Cloud, PC e console e mi chiedo cosa potrebbe impedire alle persone di giocare quando vogliono in determinate ore del giorno. C'è chi dorme, è a scuola e lavora in determinate fasce orarie. Ovviamente stiamo imparando da ciò che è riuscita a fare Nintendo con Switch, sono stati fantastici in questo. Quindi sì, guardo molto al settore delle console mobile, sono un fan delle piattaforme handheld e mi interessa vedere cosa succede con Steam Deck, ROG Ally e Legion GO".

Pur senza fornire ulteriori precisazioni alle ipotesi sull'arrivo di una console Xbox portatile a Natale 2024, o comunque sulla progettazione di una piattaforma handheld a marchio Xbox, Spencer precisa che "abbiamo un grande lavoro da svolgere e lo stiamo già portando avanti, ad esempio migliorando l'esperienza offerta da Windows su sistemi come ROG Ally e Legion GO. Lavoriamo a come funziona Windows in ambiente handheld e cerchiamo di migliorare il DPI degli input e la fruizione su schermi da otto o sette pollici. Questo è uno dei tanti impegni che ci assumiamo in ambito mobile e handheld per consentire a Windows di operare nel migliore dei modi su piattaforme del genere".