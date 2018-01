Microsoft è pronta per una grossa acquisizione nel settore gaming? i pareri degli analisti

Secondo alcuni rumor diffusi nella notte, Microsoft starebbe pensando di acquistareo altri grandi compagnie come, l'azienda responsabile del successo di PlayerUnknown's Battlegrounds. Ma cosa ne pensano gli analisti?

I principali analisti del mercato videoludico hanno espresso il proprio parere in merito:

Joost Van Dreunen (SuperData Research)

"Sony è molto aggressiva sul mercato e lo sarà ancora di più con l'avvicinarsi del ciclo vitale delle attuali piattaforme. L'impressione è che il catalogo Microsoft non sia allo stesso livello, per questo sembrano avere difficoltà sul mercato. Inoltre alcuni titoli MS non hanno performato bene... una acquisizione è certamente possibile, vedremo... mi aspetto annunci in merito molto presto."

David Cole (DFC Intelligence)

"Microsoft ha avuto complessivamente un buon 2017 ma non certo per merito della divisione Xbox. Il team dedicato al gaming dovrà prendere importanti decisioni strategiche e spiegare con chiarezza i loro piani per il futuro."

Piers Harding-Rolls (IHS)

"Microsoft sa bene che il suo catalogo escluse non è particolarmente ricco e vede questo come un problema. Ecco perchè Spencer ha più volte ribadito la volontà di invstire magiormente nei contenuti First Party."

Da non dimenticare come l'attuale CEO di Microsoft Corporation, Satya Nadella, sia stato colui che ha dato il via all'acquisizione di Mojang, altre acquisizioni di primissimo piano relative al settore videogiochi non sono escluse secondo gli analisti interpellati da Polygon.