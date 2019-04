Microsoft sarebbe pronta ad acquisire altri 3 studi di sviluppo?

Microsoft potrebbe essere interessata ad ampliare la propria scuderia, con l'acquisizione di alcuni nuovi studi. È quanto emerge da alcuni rumor delle ultime ore, secondo cui l'azienda sarebbe in trattative con tre aziende, dopo aver mandato una lettera d'intenti a riguardo.

I tre studi sarebbero Asobo, Relic e IO Interactive, quindi si parla di tre nomi anche abbastanza importanti. Già in passato c'erano stati dei rumor su una possibile acquisizione di Relic da parte di Microsoft, pr cui le nuove voci non farebbero che confermare l'interesse del colosso di Redmond verso la società.

L'azienda d'altronde non è nuova a mosse del genere, visto che soltanto l'anno scorso Microsoft ha acquisito cinque studi, mettendo sotto la propria ala protettrice nomi come Playground Games e Ninja Theory.

Per quanto riguarda le tempistiche, potrebbero essere anche piuttosto brevi, visto che i piani di Microsoft sarebbero quelli di ufficializzare gli acquisti prima dell'E3 2019, che prenderà il via tra circa due mesi.

Ovviamente vi raccomandiamo di prendere tutto con le pinze, trattandosi di rumor e quindi di notizie non confermate. Nel frattempo, in attesa di eventuali conferme o smentite, diteci la vostra: che ne pensate di un'ipotetica acquisizione da parte di Microsoft di tali studi? Sarebbe una mossa giusta per entrambe le parti?