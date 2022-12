Microsoft ha proposto a Sony di portare Call of Duty su PS Plus, secondo un report

Nel mentre Microsoft si prepara all'incontro con l'antitrust UK per discutere dell'acquisizione di Activision-Blizzard, un nuovo report di Bloomberg svela nuovi retroscena riguardanti la trattativa destinata a tenere ancora banco per i mesi a venire.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Microsoft ha proposto a Sony la possibilità di includere i capitoli della serie di Call of Duty all'interno del catalogo di PlayStation Plus. L'offerta è stata formalizzata all'interno di un intervento che il colosso di Redmond ha inviato alla Federal Trade Commission nel tentativo di rendere più semplice la chiusura della trattativa. Con questa mossa, l'azienda statunitense intende evidentemente sottolineare come ai giocatori PlayStation non verrà posta alcuna barriera nei confronti della serie sparatutto.

Questo va quindi ad aggiungersi alla precedente proposta da parte di Microsoft di mantenere attivo il franchise di Call of Duty sulle piattaforme PlayStation, presenti e future, per altri dieci anni. Allo stesso modo, Phil Spencer ha dichiarato di voler pubblicare per la prossima decade i giochi di Call of Duty su Nintendo Switch, anche se in questo caso saranno necessari degli accorgimenti tecnici stando alle stesse parole del leader di Xbox.

Bloomberg precisa che Sony non ha ancora espresso una decisione finale riguardo all'offerta avanzata da Microsoft, in quanto la casa di PlayStation continua ad opporsi in maniera totale all'acquisizione con cui il colosso di Redmond vorrebbe inglobare Activision-Blizzard-King con studi di sviluppo e IP annessi.