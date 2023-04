Microsoft avrebbe provato a comprare un publisher mobile ma senza successo

Dal lunghissimo documento (quasi 400 pagine) emesso dal CMA inglese per bocciare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft emerge un dettaglio fino ad ora mai reso noto: a quanto pare Microsoft avrebbe provato a comprare almeno un publisher di giochi mobile, senza riuscirci.

Le tempistiche non sono chiare e non sappiamo a quando risalga il tentativo (o i tentativi) di acquisizione, tuttavia sembra che le trattative non siano andate in porto per motivi non meglio specificati. Il documento non contiene nomi, tuttavia su Reddit e ResetERA gli indiziati sono sostanzialmente due, ovvero Zynga e Rovio.

Zynga è stata comprata da Take-Two nel 2022, la compagnia di FarmVille (ma anche di Cafè World, Gang Wars, CSR Racing, Empires & Puzzles, Harry Potter Puzzles & Spells, Words With Friends e Zynga Poker) è stata acquisita dal colosso T2 Interactive per dodici miliardi di dollari. Il secondo indiziato è Rovio, acquisita da SEGA per 706 milioni di dollari, una cifra in realtà non particolarmente elevata per il publisher europeo diventato celebre per il fenomeno Angry Birds, IP che ora passerà nelle mani della compagnia giapponese.

E voi cosa ne pensate, sono davvero questi i due publisher mobile che Microsoft potrebbe aver provato ad acquistare o ci sono altri nomi sulla mappa?