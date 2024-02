Microsoft è già un grande publisher multipiattaforma, esclusive sempre meno importanti

Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty hanno tolto i veli alla strategia di Xbox per il prossimo futuro, il CEO di Microsoft Gaming ha però voluto chiarire alcuni aspetti legati proprio al futuro dell'intrattenimento elettronico, guardando oltre il solo marchio Xbox.

Sappiamo che quattro esclusive Xbox arriveranno su altre piattaforme ma questo non deve stupire, ribadisce Phil, del resto Microsoft è già un grande publisher multipiattaforma, probabilmente uno dei più grandi sul mercato dopo l'acquisizione di Activision Blizzard King.

Giochi come Fallout 76 e The Elder Scrolls Online sono di Microsoft e sono ovunque, così come DOOM e Minecraft ad esempio, quest'ultimo un vero e proprio fenomeno globale nonché uno dei videogiochi più venduti in assoluto su Nintendo Switch. E che dire del mercato mobile? Candy Crash e Call of Duty Mobile sono giochi da centinaia di milioni di giocatori al mese, e sono di proprietà Microsoft.

Microsoft non ha cambiato idea sulle esclusive ma è indubbio che l'acquisizione di Activision Blizzard King ha permesso alla casa di Redmond di ampliare le sue quote di mercato su altre piattaforme. In futuro, sottolinea Spencer, probabilmente l'idea di esclusiva sarà sempre più sfumata e del resto già attualmente i giochi più famosi, amati e popolari sono disponibili ovunque, su PC, console e mobile.

Il CEO di Microsoft Gaming non fa nomi in tal senso ma non è difficile cogliere riferimenti a campioni di incassi come Roblox, Fortnite, APEX Legends e Call of Duty.