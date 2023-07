Microsoft punge l'FTC: ad essere svantaggiata sarebbe solo Sony, non i consumatori

La gioia per la vittoria della causa contro la FTC è durata molto poco negli uffici di Microsoft, dal momento che l'autorità garante della concorrenza negli Stati Uniti d'America ha subito fatto ricorso in appello.

Non paga d'aver riaperto il caso, la FTC ha anche chiesto esplicitamente alla giudice Jacqueline Scott Corley di congelare l'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft fino al termine della nuova causa in appello. La giudice ha rigettato la richiesta dell'FTC, generando la pungente risposta dei legali di Microsoft, che per l'occasione hanno tirato in ballo anche il nome di Sony.

Queste le parole arrivate da Redmond: "Adesso l'FTC perversamente afferma che il beneficio per i clienti di facilitare l'accesso ad un gioco come Call of Duty è in qualche modo anti-competitivo, poiché un solo servizio in sottoscrizione, Xbox Game Pass, avrà Call of Duty dopo l'acquisizione. In realtà si tratta di un servizio di sottoscrizione in più, visto che in assenza dell'acquisizione non lo avrebbe nessun servizio. Descrivendo questo esito indubbiamente a favore dei clienti come anti-competitivo, l'FTC sta commettendo il peccato capitale dell'antitrust: scambiare uno svantaggio per un particolare concorrente (in questo caso, la dominante Sony) con un danno alla competizione e i consumatori".



Restando in attesa di una risposta da parte della FTC (e perché no, anche di Sony), ricordiamo che il termine ultimo per il completamento dell'acquisizione di Activision-Blizzard, così come indicato nell'accordo con Microsoft, è il 18 luglio. Tra pochi giorni sono dunque attesi nuovi, importanti sviluppi sul caso.