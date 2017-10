Microsoft punta a far diventare Xbox Game Pass il Netflix dei videogiochi

Durante l'ultima riunione con gli azionisti di, è intervenuto anche il CEO, che tra le altre cose ha parlato del servizio

Disponibile dal mese di giugno di quest'anno, il servizio di Xbox permette accedere a un vasto catalogo di giochi per Xbox One e Xbox 360 a soli 9,99 euro al mese. La filosofia alla base è molto simile a quella di Netflix, questione di cui abbiamo già avuto modo di parlare in passato.

Satya Nadella ha così messo in chiaro che l'obiettivo è esattamente quello, ovvero rendere Xbox Game Pass il Netflix dei videogiochi: "Ora mettiamo a disposizione un'offerta in sottoscrizione come Game Pass, che ha fatto registrare un ottimo debutto. Il nostro obiettivo è quello di farlo diventare, essenzialmente, il Netflix dei videogiochi, in modo da fornire una sottoscrizione che permetta alle persone di accedere ai contenuti su tutte le console su cui giocano".

Nel corso della riunione sono stati anche discussi i risultati finanziari conseguiti da Microsoft nell'ultimo trimestre fiscale, che ha visto i profitti derivanti da giochi e servizi crescere del 21%. Per questo, non stupisce affatto la decisione dei vertici della casa di Redmond di voler puntare ulteriormente su servizi promettenti come Xbox Game Pass.