Microsoft punzecchia Sony: '10 anni bastano per creare un'alternativa a COD'

Sebbene in questo momento Microsoft e Sony non stanno più cercando accordi su Call of Duty, l'azienda di Redmond continua a ribadire che continuerà a far arrivare la celebre serie Activision su PlayStation. Al tempo stesso, però, è convinta del fatto che la compagnia nipponica possa nel frattempo creare la propria alternativa.

In un nuovo documento mandato al CMA, Microsoft riferisce all'ente di antitrust britannico che "un periodo di 10 anni sia sufficiente a Sony, come primo publisher e produttore hardware, per sviluppare alternative a COD". Da qui le ragioni dietro l'accordo decennale più volte offerto ma sempre rifiutato da Sony. La casa di Xbox aggiunge inoltre che "l'accordo di 10 anni si estende fino alla prossima generazione di console. Inoltre, i benefici pratici di questa soluzione andranno oltre il periodo di 10 anni, in quanto i giochi scaricati nell'ultimo anno potranno continuare ad essere giocati per tutto il ciclo vitale della console, e pure oltre grazie alla retrocompatibilità".

Nel documento viene infine fatta un'importante precisazione: "Sebbene Microsoft sia pronta per continuare a discutere in modo costruttivo con il CMA, non ci sono le basi per estendere l'accordo oltre il periodo proposto". Per Microsoft non si sforano dunque i 10 anni, ed appare irremovibile sulla sua posizione. Le ultime dichiarazioni del colosso di Redmond potrebbero impensierire ulteriormente Sony, che considera Call of Duty un brand senza rivali a cui è impossibile rinunciare.

A sostengo di tale tesi, l'azienda nipponica ha affermato che God of War e The Last of Us esistono anche grazie a COD, dato che gli introiti generati dalla serie Activision su PlayStation avrebbero permesso a Sony di finanziare le proprie esclusive first party nel corso del tempo. La questione COD continua dunque ad essere sempre al centro delle distanze tra i due colossi dell'industria, in attesa di scoprire quali altri sviluppi arriveranno nel prossimo futuro.