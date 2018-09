Microsoft punzecchia Sony e PS Mini: su Xbox One oltre 500 titoli classici gratuiti

Nelle prime ore della mattinata l'annuncio di Playstation Classic ha catalizzato l'attenzione dei media: la prima console di Sony tonerà a dicembre in una nuova versione ridotta al prezzo di 99 euro e includerà 20 giochi preinstallati, fra cui tra cui Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4 e Wild Arms.

In questa giornata, la divisione britannica di Microsoft ha dunque pensato bene di lanciare una frecciatina a Sony e Playstation Classic, ricordando ai giocatori che, grazie alla retrocompatibilità, sulle console della famiglia Xbox One è già possibile giocare in questo momento a oltre 500 classici dell'epoca Xbox e Xbox 360 senza alcun costo aggiuntivo (per chi è già in possesso dei giochi in questione). Come potete leggere nel Tweet a fine pagina, nelle ultime righe viene anche sottolineato che alcuni di questi titoli supportano Xbox One X. Che ne pensate di questa trovata della divisione britannica di Xbox?

PlayStation Mini sarà disponibile in Europa a partire dal 3 dicembre 2018 al prezzo di 99.99 euro. Il pacchetto includerà, oltre alla console, 20 titoli preinstallati, due controller cablati, un cavo HDMI, un cavo per l'alimentazione e un manuale di istruzioni. L'alimentatore verrà invece venduto a parte, anche se è sufficiente utilizzarne un modello USB standard. Sony ha confermato che darà il via ai preordini nel corso delle prossime settimane.