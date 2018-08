Microsoft: recap di tutti gli annunci Xbox effettuati alla Gamescom 2018

Xbox, da sempre in prima linea all’interno dei maggiori eventi internazionali, occasioni uniche per stabilire un rapporto più diretto con i fan di tutto il mondo, alla Gamescom ospita all’interno del proprio booth una selezione esclusiva e diversificata di videogame, con ben 25 titoli giocabili a disposizione dei gamer.

Dai frenetici action game agli adrenalinici giochi di guida, sino ai divertenti platform game, Xbox One permette ai player di immergersi in un gameplay senza precedenti e ad alte prestazioni.

Oggi, con uno speciale episodio di Inside Xbox trasmesso direttamente dal booth, Xbox ha svelato nuovi dettagli sui giochi che arriveranno su Xbox One nel corso del prossimo anno, annunciato nuovi bundle e accessori per Xbox One, rivelato i nuovi titoli di Xbox Game Pass e molto altro. Di seguito i principali annunci:

Gamescom 2018 segna un record per il maggior numero di bundle e accessori per Xbox One mai annunciati: 8 nuovi bundle e 3 nuovi modelli di controller, tra cui Xbox One X Gold Rush Special Edition Battlefield V Bundle, il primo console bundle Xbox One X Special Edition , l’esclusivo Xbox Wireless Controller –PlayerUnknown's Battlegrounds Limited Edition e nuovi colori e pattern per Xbox Design Lab.

, l’esclusivo e nuovi colori e pattern per Xbox Design Lab. In attesa del lancio di Forza Horizon 4 , sono state svelate maggiori informazioni su Team Adventure, la nuova modalità multiplayer che consente ai giocatori di allearsi e conquistare il mondo con gare, sfide e frenetiche Freeroam Rushes.

, sono state svelate maggiori informazioni su Team Adventure, la nuova modalità multiplayer che consente ai giocatori di allearsi e conquistare il mondo con gare, sfide e frenetiche Freeroam Rushes. A partire dal 4 settembre 2018 il gioco PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) lascerà il programma Xbox Game Preview per diventare una Full Product Release (1.0).

Xbox Game Pass Mobile App è disponibile in versione beta a partire da oggi per una selezione di Xbox Insiders sulle piattaforme iOS e Android. L’app mobile permette di cercare, scoprire e scaricare nuovi giochi sulla console direttamente dal proprio dispositivo mobile.

è disponibile in versione beta a partire da oggi per una selezione di Xbox Insiders sulle piattaforme iOS e Android. L’app mobile permette di cercare, scoprire e scaricare nuovi giochi sulla console direttamente dal proprio dispositivo mobile. È stato approfondito il tanto atteso sequel Ori and the Will of the Wisps , con un focus sulla nuova feature Spirit Trials.

, con un focus sulla nuova feature Spirit Trials. Mostrato per la prima volta il terzo importante aggiornamento gratuito per Sea of Thieves in The Forsaken Shores. In attesa del lancio del 19 settembre, The Forsaken Shores condurrà i giocatori verso The Devil’s Roar per affrontare nuovi rischi ambientali con vulcani, geyser e terremoti aggiunti al gioco.

in The Forsaken Shores. In attesa del lancio del 19 settembre, The Forsaken Shores condurrà i giocatori verso The Devil’s Roar per affrontare nuovi rischi ambientali con vulcani, geyser e terremoti aggiunti al gioco. Un grande annuncio per i fan degli zombie: Undead Labs proporrà un contenuto aggiuntivo per State of Decay 2 con un Daybreak Pack.

con un Daybreak Pack. Xbox One continua a essere l’hardware migliore per giocare ai maggiori titoli blockbuster, inclusi gli oltre 220 titoli potenziati per Xbox One X, la console più potente del mondo. Decine di nuovi giochi sviluppati da alcuni tra i più talentuosi creator del mondo traggono beneficio dalla grande potenza della piattaforma, come Fallout 76 di Bethesda, The Division 2 di Ubisoft Massive, Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, Kingdom Hearts 3 di Square-Enix's, Devil May Cry 5 di Capcom, Battlefield V di Electronic Arts, Metro Exodus di 4A Games, Call of Duty: Black Ops IV di Activision e Shadow of the Tomb Raider di Square Enix Montreal.

Inoltre, dopo il grande successo dell’edizione di giugno 2018, in occasione di Gamescom Microsoft ha lanciato una nuova campagna Xbox Store Days, con sconti speciali su moltissimi giochi e offerte eccezionali su console, accessori e molti altri prodotti Xbox. Ad esempio, sarà possibile risparmiare fino al 60% su più di 100 titoli, tra cui Sea of Thieves e FIFA 18, e ottenere 2 mesi di Xbox Game Pass a soli 2€. Inoltre, i gamer che desiderano approfittare dell’iniziativa per acquistare un nuova Xbox, potranno permutare la vecchia console ricevendo fino a 100€ di sconto per l’acquisto sul Microsoft Store, con un ulteriore ribasso di 65€ per chi partecipa entro il 27 agosto. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.