Microsoft regala dei Controller Xbox Series X ispirati ai giochi Bethesda

Microsoft non ha ancora messo fine ai festeggiamenti per l'acquisizione multimiliardaria di Bethesda. Dopo aver rimpolpato il catalogo di Xbox Game Pass con alcuni dei migliori giochi della compagnia del Maryland, sta ora ultimando i preparativi per un giveaway estremamente speciale.

Ad annunciarlo è stato il responsabile della divisione marketing di Xbox, Aaron Greenberg, che qualche ora fa ha mostrato sui suoi profili social una cassa contenente ben sette Controller Xbox Series X in edizione estremamente limitata, facenti parte della collezione Bethesda Join Xbox: ognuno di essi è dedicato ad un franchise di Bethesda, da DOOM a Fallout, passando Dishonored, The Elder Scrolls, The Evil Within, Wolfenstein e Prey. Ammirateli voi stessi nella clip allegata in calce a questa notizia.

Tutto questo ben di Dio andrà nelle mani dell'unico, fortunato vincitore di un giveaway, il cui regolamento verrà svelato più tardi sulla pagina ufficiale di Xbox. Qual è il vostro preferito? Nell'attesa di scoprire le modalità di ottenimento, vi ricordiamo che di recente Microsoft ha annunciato la messa in commercio di due nuovi controller Xbox Series X nelle colorazioni Electric Volt e Daystrike Camo.