Microsoft sta per dire addio a Xbox Live Gold su Xbox Series X/S? Ne parla ColtEastwood

Con l'addio dei giochi Xbox 360 dai Games With Gold, in tanti esortano Microsoft a trasformare il Live Gold in un servizio gratuito. Stando allo youtuber ColtEastwood, la casa di Redmond potrebbe presto accontentare la community e rendere completamente gratis l'accesso al multiplayer nei videogiochi Xbox Series X/S.

Nel suo ultimo podcast, è proprio il noto creatore di contenuti a sottolineare come "Microsoft sembra sia davvero pronta a rimuovere il 'paywall' per l'accesso al multiplayer online, il tutto per garantirsi un maggiore afflusso di giocatori nell'ecosistema di prodotti e servizi Xbox. In questo momento PlayStation è uno degli ecosistemi videoludici più popolari su console ma, al pari di Nintendo, in questa generazione c'è un paywall nell'accesso al multiplayer".



Da sempre addentro alle vicende della casa di Redmond, ColtEastwood ritiene perciò che dalle parti di Microsoft siano ormai pronti a lanciare un nuovo guanto di sfida alla concorrenza e rendere il multiplayer gratuito su Xbox Series X/S con l'abbandono, appunto, di Xbox Live Gold, un servizio ormai desueto in funzione della crescente centralità di Xbox Game Pass.



Per ColtEastwood, infatti, "Microsoft ha deciso di trasformare Xbox in una piattaforma incentrata non più sull'hardware ma sul software e sui servizi, per questo nei prossimi mesi proverà a colmare il divario con la concorrenza offrendo il multiplayer online GRATIS a chiunque possiede un account Xbox Live su console Xbox e PC".



E voi, cosa ne pensate al riguardo? Credete che sia meglio accantonare del tutto Xbox Live Gold o, al contrario, preferite che venga 'riformato' per focalizzarsi maggiormente su iniziative come offerte e sconti? Fatecelo sapere con un commento.