Microsoft: respinta la causa intentata dai giocatori per l'acquisizione di Activisio

Ricordate la causa intentata da un gruppo di videogiocatori ai danni di Microsoft per il tentativo di acquisizione di Activision? Un giudice ha preso in esame il caso e, dopo aver effettuato le sue valutazioni, ha deciso di respingere ogni accusa.

Il 20 marzo, il giudice Jacqueline Scott Corley ha ordinato una mozione per archiviare la cosiddetta "Causa dei videogiocatori" secondo cui l'acquisizione di Activision "creerà con una ragionevole probabilità degli effetti anticoncorrenziali in qualsiasi mercato rilevante", secondo l'accusa.

La "causa dei videogiocatori", che è stata portata in tribunale per la prima volta nel dicembre 2022, è stata intentata da un gruppo di 10 giocatori della California, del New Mexico e del New Jersey che hanno tutti cercato di fermare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft a causa delle preoccupazioni in merito all'eventuale riduzione della concorrenza nel settore del gaming.

"Perché Microsoft dovrebbe rendere Call of Duty un'esclusiva per le sue piattaforme, con conseguente minor numero di giochi venduti?", ha chiesto il giudice Corley durante il processo. "Quali sono gli elementi del mercato console o dei giochi PC e della posizione di Microsoft in questi mercati che suggeriscono che Microsoft possa intraprendere tali misure?". Le risposte fornite non hanno evidentemente soddisfatto il giudice, che ha così deciso di respingere ogni accusa.

Intanto, sembra che l'ok della Commissione Europea in merito all'acquisizione di Activision sia sempre più probabile.