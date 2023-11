Microsoft Rewards ridimensionato: gli utenti Xbox ottengono ora meno punti

Il servizio di fidelizzazione Microsoft Rewards subisce un altro "nerf" apportato dalla compagnia di Redmond, che a quanto pare ha deciso di mettere da parte la possibilità per gli utenti di guadagnare quotidianamente punti attraverso la navigazione su Internet tramite il browser Edge.

Sebbene si tratti solo di un piccolo taglio nel più ampio funzionamento del servizio, questo è solo uno dei tanti ridimensionamenti che Microsoft ha apportato al programma negli ultimi 12 mesi. Gli utenti hanno iniziato a notare il mancato ottenimento dei punti di ricerca Edge all'inizio di questa settimana. In precedenza, utilizzando il browser Edge di Microsoft per effettuare ricerche, era possibile guadagnare 12 punti (20 negli USA) Microsoft Rewards ogni giorno. Ora, questa opzione è stata rimossa, apparentemente da tutte le regioni.

Sembra che questo non sia l'unico cambiamento che Microsoft ha apportato di recente. Gli utenti segnalano nel subreddit di Microsoft Rewards, l'attivazione di un cooldown per il contatore delle proprie ricerche. Questo impedisce quindi di saltare rapidamente da una pagina all'altra per accumulare in poco tempo i punti. Stando alle segnalazioni, adesso bisogna attendere cinque o sei secondi tra ogni ricerca perché venga conteggiata.

Non è chiaro se quest'ultimo cambiamento sia frutto di una decisione deliberata o di un bug, ma sicuramente le ultime modifiche non sono state particolarmente apprezzate da coloro che raccolgono con regolarità i Microsoft Rewards, con alcuni utenti che affermano che il servizio non vale più il tempo e lo sforzo. Altri utenti, inoltre, sono più scontenti per la mancanza di comunicazione da parte di Microsoft, che apporta cambiamenti ma non li dichiara in modo chiaro e trasparente.

Già da alcuni giorni si era sentito parlare di una profonda revisione dell'app Xbox Rewards, a seguito di un messaggio ricevuto da alcuni utenti.