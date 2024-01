Microsoft Rewards, che succede? Basta punteggi ridotti, stando all'ultimo aggiornamento

Le critiche sollevate dalla community Xbox al ridimensionamento dei Microsoft Rewards che ha interessato il servizio alla fine dello scorso anno potrebbero aver indotto la casa di Redmond a ritornare sui propri passi.

Nel novembre del 2023, infatti, il colosso tecnologico americano ha operato un piccolo ma importante cambiamento al servizio deputato a gestire i bonus da riscattare su PC Windows e console Xbox, con una sensibile riduzione dei punti Rewards assegnati da ogni attività svolta su browser Edge e l'introduzione di un cooldown in base alle ricerche effettuate.

Come segnalato dai tanti utenti che utilizzano questo sistema per riscattare bonus su Microsoft Store, ottenere buoni sconto di altro genere o effettuare donazioni di beneficenza, da qualche giorno il servizio sembrerebbe essere tornato a offrire 'Missioni' con punteggi analoghi a quelli sbloccabili prima della revisione attuata dal team Xbox alla fine del 2023.

Quanto al cooldown introdotto a novembre per gli 'utilizzi ripetuti' del motore di ricerca di Bing da browser Edge volti ad accrescere velocemente il proprio saldo Microsoft Rewards, alcuni fruitori del servizio sostengono che sia stato rimosso mentre altri, invece, affermano di dover ancora attendere diversi secondi prima di poter sbloccare i punti. In attesa di un chiarimento da parte della casa di Redmond, rimaniamo in orbita verdecrociata e vi invitiamo a restare su queste pagine per scorrere l'elenco dei nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio, tra simil-Pokemon armati e tuberi ladri.