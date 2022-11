Microsoft ribatte a Sony: 'Aggiunga le esclusive day one su PS Plus se vuole competere'

L'ultima puntata della telenovela per il matrimonio tra Activision e Microsoft vede la casa di Redmond controbattere all'azienda giapponese toccando uno dei 'punti sensibili' della strategia del team PlayStation, ovvero l'assenza su PS Plus delle esclusive first party al day one.

In uno dei tanti passaggi della documentazione pubblicata in questi giorni dall'autorità antitrust britannica, i rappresentanti di Microsoft si riallacciano indirettamente ai timori espressi da Sony per la crescita di Xbox Game Pass (sia in termini di abbonati che di contenuti, con l'arrivo futuro di Call of Duty nel servizio) e rispondono alle accuse di danno alla concorrenza ritenendo che la stessa Sony abbia tutte le carte in regola per attuare una strategia analoga con PlayStation Plus.

Nel rivolgersi alla commissione inglese incaricata di valutare i rischi di monopolio derivanti dalla fusione tra Activision Blizzard e Microsoft, i rappresentanti dell'azienda americana sottolineano come sia "chiaro che Sony ha un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere per mantenere o migliorare l'attuale posizione competitiva di PlayStation Plus. Tra le opzioni a sua disposizione c'è ad esempio quella di includere ulteriori giochi di terze parti o esclusive first party dal day one su PlayStation Plus".

Microsoft invita quindi le autorità antitrust britanniche a riflettere sul fatto che "attualmente, tra le esclusive first party di Sony che non vengono incluse nell'offerta PlayStation Plus troviamo videogiochi importanti come The Last of Us, God of War, Spiderman e Final Fantasy 7 Remake. L'inclusione di tali titoli sarebbe certamente vantaggiosa per i giocatori".

Nel controbattere a Sony, quindi, i dirigenti della casa di Redmond entrano nel merito delle accuse di danno alla competitività mossegli dal colosso tecnologico nipponico ritenendo che la concorrenza diretta di Xbox, e di un servizio come il Game Pass, non possa che essere un vantaggio per i giocatori, ivi compresi gli appassionati di console PlayStation in funzione del possibile rafforzamento dell'offerta contenutistica di PS Plus.