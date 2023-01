Microsoft riconosce ufficialmente il sindacato di Zenimax, coinvolti gli studi Bethesda

Microsoft ha ufficialmente riconosciuto la formazione del sindacato di Zenimax, i cui dipendenti hanno votato per entrare a far parte dei Communications Workers of America. Dall'approvazione consegue che il National Labor Relations Board non potrà contestare l'elezione e l'azienda e il sindacato possono iniziare già da adesso le negoziazioni.

Il sindacato sarà composto da circa 300 game tester provenienti dagli studi di ZeniMax nel Maryland e in Texas, alcuni facenti parte di id Software (DOOM), altri da Arkane e Bethesda (Redfall, Starfield). La "stragrande maggioranza" dei lavoratori ha votato per il sindacato, secondo gli organizzatori del Communication Workers of America, che ingloberà il nuovo sindacato ZeniMax Workers United.

"Siamo entusiasti di dare il via al 2023 in un posto di lavoro più sano ed equo rispetto allo scorso anno", ha dichiarato il game tester Skylar Hinnant in una dichiarazione via e-mail. "Vogliamo porre fine a periodi improvvisi di crisi, retribuzioni ingiuste e mancanza di opportunità di crescita all'interno dell'azienda", ha affermato un'altra tester di ZeniMax, Victoria Banos. "Non vediamo l'ora di impegnarci in negoziazioni in buona fede mentre lavoriamo per un accordo di contrattazione collettiva", ha detto ad Axios un rappresentante di Microsoft, che come detto ha approvato di sua sponte la formazione del sindacato.

Questa lascia ben sperare in vista della possibile formazione di un sindacato di Activision-Blizzard, al quale Microsoft ha già dichiarato di non volersi opporre. Naturalmente, di mezzo ci sono ancora delle spinose questioni da risolvere con la FTC e gli altri enti antitrust che ancora stanno valutando l'affare.