Microsoft riduce il prezzo di Xbox One S da 1TB in Giappone

Diffondendo un comunicato ufficiale,ha annunciato un taglio di prezzo per il modello da 1TB diin Giappone. La decisione del colosso di Redmond entrerà in vigore sul mercato orientale a partire da giovedì, primo febbraio.

Le Stock Keeping Unit di Xbox One S in bundle con Forza Horizon 3 e Halo: The Masterchief Collection passeranno da un costo di 34,980 yen esentasse a 29,980 yen (circa 222 euro). Se i 34,980 yen erano in linea con il prezzo al quale viene venduta PlayStation 4 da 1TB, la nuova cifra richiesta da Microsoft per la sua Xbox One S 1TB cala al livello di PS4 da 500GB.

Anche Xbox One S Minecraft Limited Edition subisce il calo di prezzo, che passa da 39,980 yen esentasse a 34,980 yen.

La decisione del colosso di Redmond non colpisce particolarmente, considerando che il mercato giapponese si è spesso dimostrato un mercato poco fertile per le console Xbox.