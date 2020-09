Microsoft rinnova ed espande il programma Designed for Xbox per accessori e periferiche

Microsoft crede fortemente nella retrocompatibilità anche per quanto riguarda gli accessori, come dimostra la piena compatibilità del controller Xbox Series X con altri dispositivi della famiglia Xbox e PC Windows. La casa di Redmond presenta ora presenta ora il rinnovato bollino Designed for Xbox e una nuova serie di periferiche e accessori.

Il programma Designed for Xbox può contare su un nuovo logo (lo trovate in calce alla notizia) e la possibilità per le aziende partner di rendere compatibili i propri accessori con PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Xbox Series X.

Ad oggi sono oltre 34 le aziende partner di Microsoft impegnate nella produzione di periferiche Designed for Xbox, tra i marchi di spicco troviamo Bang & Olufsen, OtterBox, Nacon, Honeycomb Aeronautical, Geek Made Designs e Cable Matters. E ancora, RIG, Hori, SCUF Gaming, Logitech, Seagate Gaming, 8BitDo e Corsair, solamente per citarne alcuni. Tutti i nomi coinvolti pubblicheranno presto nuovi accessori per tutte le piattaforme Microsoft tra cui headset, controller, cavi, adattatori, speaker e tanti altri prodotti.

Designed for Xbox si evolve e diventa quindi un marchio destinato a raccogliere sotto la sua ala prodotti e accessori per PC e tutte le console della famiglia Xbox.